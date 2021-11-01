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Taliban, 65 IŞİD üyesini affetti

Taliban'ın Afganistan'ın Pakistan sınırındaki doğu Nangarhar vilayetinde teslim olan IŞİD mensubu 65 kişiyi affettiği bildirildi.

2 Saat Önce
2021-11-01 00:08:41
Taliban, 65 IŞİD üyesini affetti

Nangarhar vilayetinden yetkililer, IŞİD mensubu 65 kişinin Kot ve Batkot ilçelerinde, aşiret büyüklerinin arabuluculuğuyla istihbarat birimlerine teslim olduğunu açıkladı. Yetkililer, pişmanlıklarını dile getiren örgüt üyelerinin affedildiği, bu kişilerin tekrar silaha başvurmaları durumunda en ağır şekilde cezalandırılacağı bilgisini paylaştı.

IŞİD yanlısı militanların Nangarhar'da birden fazla saldırı gerçekleştirmesinin ardından Taliban bölgede bu gruba karşı operasyonlarını sıklaştırmıştı. Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde saldırlar düzenleyen IŞİD, 8 Ekim'de Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlendiği bombalı saldırıda 46 kişi yaşamını yitirmiş, 143 kişi yaralanmıştı.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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