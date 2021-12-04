Takma kolla koronavirüs aşısı olmaya gidince yakayı ele verdi

İtalya'da koronavirüs aşısı olmamak için takma kolla aşı merkezine giden bir kişi yakayı ele verdi.

Aşı olmak istemeyen ancak aşı olmuş gibi sağlık pasaportuna sahip olmayı amaçlayan kişinin kolunun protez olduğu aşıyı yapacak olan sağlık görevlisi tarafından tespit edildi.

Aşı karşıtı olduğu belirtilen silikon kollu kişinin bürokratik işlemleri tamamladıktan ve doktor önünde izin formunu imzaladıktan sonra sağlık görevlisinin aşıyı yapması için kazağının kolunu sıvadığı bildirildi.

Aşıyı yapacak olan hemşire ulusal basına yaptığı açıklamalarda insan tenine çok benzeyen kolun takma olduğundan ilk başta şüphelenmediğini, ancak daha dikkatli bakınca damarları göremediği ve rengindeki uyumsuzluğu farkettiği için kişiden kazağını çıkarmasını istediğini anlattı.

Hemşire takma kollu sandığı kişinin olayın ortaya çıkması üzerine durumu görmezde gelmesini rica ettiğini de sözlerine ekledi.

Piedmont yetkilileri bütün ulusun Covid-19 pandemisiyle mücadele için her türlü fedakarlığı gösterirken yapılan bu davranışı "kabul edilemez" olarak tanımladı. Yetkililer ayrıca hemşirenin çabukluk ve becerisi sayesinde olayın adalete teslim edildiğini kaydetti.

İtalya'da pandemiyi kontrol altında tutmak ve aşı oranını artırmak amacıyla hafta başından itibaren "süper yeşil pasaport" uygulamasına başlanacak. Bu kapsamda birçok sosyal, kültürel ve spor faaliyetinin yapıldığı sinema, iyarto, spor salonu, gece kulübü, bar, restoranın yanı sıra kayak merkezi ve stadyum gibi iş ve dış alanlara girişte bu pasaportu göstermek zorunlu olacak.

6 Aralık'ta devreye gireceği duyurulan uygulama nedeniyle aşı randevularında büyük bir artış yaşandığı bildiriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.