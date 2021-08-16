Tahran-Riyad arasında yakınlaşma

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Suudi Arabistan ile karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılmasını müzakere ettiklerini belirtti.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Suudi Arabistan ile karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılmasını müzakere ettiklerini belirtti.

İran devlet televizyonuna ait Arapça yayın yapan Al Alam kanalına konuşan Mescidi, Tahran ile Riyad arasında Irak'ın ara buluculuğuyla Bağdat'ta yapılan müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

İran ile Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta yapılan müzakerelerin İran'daki hükümet değişikliği nedeniyle durduğunu aktaran Mescidi, "İran ile Suudi Arabistan arasında Irak'ta birkaç tur görüşme yapıldı. Müzakerelerin konusu büyükelçiliklerin açılmasıydı. Bu müzakerelerin yeni aşamalarının da süreceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz Financial Times gazetesi, İranlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin 9 Nisan'da Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya geldiğini iddia etmişti. Ardından Mescidi, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, Irak'ın ara buluculuğunda Tahran ile Riyad arasında görüşmeler yapıldığını doğrulamıştı.

İran- Suudi Arabistan ilişkileri ne zaman koptu?

Suudi Arabistan'da, 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de olduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin birbiri ardına yaptığı açıklamalardan sonra Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Bu olaylardan sonra, Mart 2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.