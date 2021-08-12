Tahran’dan Bağdat’a: Muhalifleri Kürdistan bölgesinden çıkar

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak’tan, İranlı Kürt muhalifleri Kürdistan bölgesinden çıkarmasını veya Tahran'ın silahlı gruplara karşı ‘caydırıcı önlemlerini’ beklemesini talep etti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak'tan, İranlı Kürt muhalifleri Kürdistan bölgesinden çıkarmasını veya Tahran'ın silahlı gruplara karşı ‘caydırıcı önlemlerini' beklemesini talep etti.

Reuters'ın haberine göre Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşen Şemhani, “İran'ın silahlı teröristlere karşı caydırıcı tedbirler almak zorunda kalmaması için, Irak hükümetinden bu gruplara karşı daha ciddi önlemler almasını talep ediyoruz” dedi.

İranlı yetkili tarafından yapılan açıklamalarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne herhangi bir şekilde değinilmedi.

Şarkul Avsat'ın haberine göre, İran muhalefetinde yer alan Kürdistan Demokrat Partisi lideri Musa Babakhani'nin kaybolduktan iki gün sonra Erbil'deki bir otelde cesedinin bulunması üzerine Kürt yetkililerin ölümle ilgili soruşturma başlatmasının ardından Tahran söz konusu talepte bulundu.

Kürdistan Demokrat Partisi ise İran istihbaratını Musa Babakhani'ye suikast düzenlemekle suçladı.

Bu suikast, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin yeni İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinden iki gün sonra düzenlendi.

Öte yandan İran Kürdistan Demokrat Partisi, PJAK Özgür Yaşam Partisi ve Komele Partisi gibi silahlı Kürt grupları ile İran güvenlik güçleri arasında kuzey Irak sınırında sık sık çatışma yaşanıyor.

Bundan önce de İran, genellikle yarı özerk Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından kontrol edilen bölgelerde silahlı Kürt muhalif grupları füze ve roket saldırılarıyla hedef almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.