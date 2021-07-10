DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Elvan'dan G20 toplantısı değerlendirmesi: Enflasyon baskısına dikkat çektik
Tahran'da şiddetli patlama
''Haiti yönetimi, ülkede istikrar için ABD'den asker talep etti''
Pandemide mutfakta vakit geçirdik
'2021 yıl sonu enflasyon beklentisi %15,64 oldu'
Analiz: Cari açık pandemi kilitlenme koşullarında arttı
Bursa’da festival coşkusu başlıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan ''bayram harçlığı dağıtıldı'' iddialarına yanıt
Bakan Koca: Aşılamada 57 milyon dozu geçtik
ABD'den 34 şirkete yaptırım kararı
ABD ve Fransız büyükelçileri: Lübnan’da acilen tam yetkili bir hükümet kurulmalı
Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlayacak
Kocaelispor'a sürpriz kaleci Filip Gacevski
G20 Maliye Bakanları toplantısı Venedik'te başladı
CHP’li Öztrak: Türkiye’yi düze çıkarabilecek kapasiteye sahibiz

TIMETURK / DÜNYA / Tahran'da şiddetli patlama

Tahran'da şiddetli patlama

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu ve sebebinin henüz bilinmediği bildirildi.

2 Saat Önce
2021-07-10 00:30:41
Tahran'da şiddetli patlama

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Yarı resmi Fars haber ajansının haberine göre, itfaiye birimi sözcüsü, başkentin kuzeyinde patlamanın olduğu bölgeye yangın ve kurtarma birimlerinin sevk edildiğini belirtti.

Haberde patlamanın sebebine dair bir bilgiye yer verilmezken, yetkililerden de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

​Bazı sosyal medya hesapları, olaydan sonra çıkan yangına ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH