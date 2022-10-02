Tahran, Bağdat’a aldırmıyor! İran, Irak’taki hedefleri vurmaya devam ediyor

İran, Irak’ın tüm protestolarına rağmen Irak’taki hedefleri vurmaya devam ediyor. İran tarafından 'terör örgütü' kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKYB'nin kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İran, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimine muhalif örgütlere ait karargahların topçu ateşiyle vurulduğunu duyurdu. Yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberinde, Devrim Muhafızları'na bağlı topçu birliklerinin akşam saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) kontrolündeki bölgelerde barınan silahlı İran muhalifi grupların karargahlarına roket ve toplarla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, İran'ın "ayrılıkçı terör grupları" olarak kabul ettiği örgütlerin Irak'ın kuzeyindeki karargahlarının Devrim Muhafızları'nca topçu ateşiyle vurulduğu kaydedildi. İran, 28 Eylül'de de Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar başlatmıştı. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, 73 balistik füze ve İHA ile saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve hedefleri vurduklarını kaydetmişti.

Pakpur, açıklamasında Irak'ın kuzeyine yerleşen "devrim karşıtı" ve "ayrılıkçı terör" grupları tamamen silahsızlanana kadar İran'ın saldırılarının devam edeceğini söylemişti.

IRAK PROTESTO EDİYOR AMA İRAN 1 HAFTADA 4 KEZ VURDU

İran, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada dördüncü kez saldırı düzenledi. İran, 24 Eylül'de de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKYB'nin kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı 28 Eylül'de, Irak'ın kuzeyindeki bölgelerin İran tarafından sürekli bombalanması nedeniyle İran'ın Bağdat büyükelçisinin protesto notası vermek için bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Irak Haber Ajansı'na göre bakanlık sözcüsü Ahmed Al-Sahaf, "İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı bölgelere yönelik sürekli saldırılar nedeniyle kendisine protesto notası vermek üzere acilen çağrıldı" dedi. Dışişleri Bakanlığı, İran tarafını, Irak topraklarını topçu ve füzelerle hedef almasını kınarken, bu eylemin bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulunmuştu.