Tahıl krizinden sonra yeni bir kriz kapıda! ''Gelecek yıl dünyanın gıdası tükenebilir''

BM Genel Sekreteri Guterres gelecek yıl dünyanın gıdasının tükenebileceğini belirtti.

Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla Rusya'nın gübre ihracatı engellenirken, Avrupa'da da birçok gübre fabrikası enerji krizi nedeniyle kapanmış durumda.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres gübre pazarı istikrara kavuşturulmazsa gelecek yıl dünyanın gıdasının tükeneceği uyarısında bulundu ve Rus gübresinin ihracatı önündeki tüm engellerin kaldırılmasının şart olduğunu söyledi.

Guterres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gübre piyasası istikrara kavuşturulmazsa gelecek yıl dünyanın gıdası tükenebilir. Tüm ülkelerin Rus gübresinin ihracatına uyguladığı her bir engeli kaldırması elzemdir. Onları çiftçilere makul maliyetle ve mümkün olan en kısa sürede tarlalara ulaştırmalıyız." .