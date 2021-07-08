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TIMETURK / DÜNYA / Taha Dağlı'dan 'Moise suikasti' yorumu: ABD desteğini çekti ve öldürüldü

Taha Dağlı'dan 'Moise suikasti' yorumu: ABD desteğini çekti ve öldürüldü

Haiti devlet başkanı Jovenel Moise’inin evinde uğradığı suikast sonucu öldürülmesini değerlendiren gazeteci Taha Dağlı, ABD’nin Haiti’deki gelişmelerle ilgili konumuna dair dikkat çekici detaylar paylaştı

4 Saat Önce
2021-07-08 12:39:19
Taha Dağlı'dan 'Moise suikasti' yorumu: ABD desteğini çekti ve öldürüldü

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ABD son anda desteğini çekmişti, o lider öldürüldü

Haiti devlet başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Bu suikast kafaları karıştırdı.

Çünkü Haiti'de önümüzdeki günlerde çok kritik bir anayasa referandumu yapılacaktı.

Devlet başkanlığı süresi güncellenecekti.

Öldürülen lider Moise, geçtiğimiz yıl görev süresi dolsa da bunu bir yıl uzatmayı başarmıştı.

2022'nin Şubat ayında ülke seçime gidecek.

Bu seçim öncesi Moise, anayasası değiştirmeyi ve bir kez daha aday olmayı planlıyordu.

Haiti bir ada ülkesi.

Fakir bir ülke.

Ama ABD için önemli bir ülke. ABD'nin göç politikaları açısından değeri var.

Son dönemde ABD ile Çin arasında sıkışıp kalan Tayvan'la ticari ilişkileri artan bir ülke.

Şubat ayının başında, Biden Beyaz Saray'a çıktıktan sonra Haiti'de darbe girişimi olmuştu.

Devlet Başkanı Moise'e de suikast girişiminde bulunulmuştu.

Moise o darbe ve suikast girişimini püskürttü.

Ama bu kez suikasttan kurtulamadı.

Şubat ayındaki darbe girişiminden sonra ABD, Haiti yönetimine açık desteğini vurgulamıştı.

O dönemde Haiti'de sokaklar yine karışmıştı.

ABD yanlısı hükümeti destekleyen grup ve silahlı güçlerle, ABD ve hükümet karşıtı grupların eylemleri olmuştu.

Hatta ABD, Haiti'ye özel sivil birimler gönderip, hükümet karşıtı ayaklanmanın bastırılmasında Haiti güvenlik güçlerine destek de sağlamıştı.

Ancak Haiti'deki anayasa referandum süreci yaklaştıkça Biden yönetimine, “Haiti'deki demokrasi ihlallerine” yönelik tepki göstermesi gerektiği çağrıları yükseldi.

Amerikalı bazı senatörlerin ısrarlı baskıları sonucu ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Haiti'deki özgürlüklerin kısıtlanması konusunda Haiti yönetimini uyaran bazı sözler sarf etti. Anayasa referandumuna karşı olduklarını da duyurdu.

O açıklamanın sonrasında Haiti'de 27 Haziran'da yapılması planlanan referandum süresiz ertelendi.

Ve hemen ardından da referandumu yapmak isteyen Haiti Devlet Başkanı Moise, suikast sonucu öldürüldü.

Haber7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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