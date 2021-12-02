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Taciz ile suçlanıyordu... Papa istifasını kabul etti

Daha önce Paris'te bir kadın ile 'tuhaf ilişki' sini kabul eden Paris piskoposu Michel Aupetit'in (70) istifasını onayladı.

19 Dakika Önce
2021-12-02 22:46:56
Taciz ile suçlanıyordu... Papa istifasını kabul etti

Fransa Piskoposlar Konferansından (CEF) yapılan açıklamada, Vatikan'ın Paris Büyükelçiliğinin Papa Franciscus'un Aupetit'in istifasını kabul ettiği bildirildi.

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Aupetit, istifasının kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "(Olay nedeniyle) Maruz kaldığım saldırılar beni elbette sarstı. Üzdüğüm kişilerden özür diliyorum." dedi.

Fransız basınında 22 Kasım'da çıkan haberlerde, Aupetit'in 2012'de bir kadınla ilişki yaşadığı belirtilmişti. Bunun üzerine Aupetit, 26 Kasım'da Papa'ya istifa mektubunu sunmuştu.

Aupetit, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, bir kadınla "tuhaf" ilişki yaşadığını kabul etmiş ancak bu kadınla cinsel ilişkide bulunduğuna yönelik iddiaları reddetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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