DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kamerası bozuk telefondan WhatsApp Web’e girilir mi? Kamerası olmayan telefondan WhatsApp Web’e girilir mi?
Karabük'ten ayçiçeği üretimi ve 'agro turizm' hamlesi
Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli? Eda Erdem hangi takımda oynuyor?
Muslera: Talihsiz bir maç yaşadım
Tokyo 2020'nin 4. gününde hangi ülke kaç madalya aldı?
ABD'li cimnastikçi Biles, takım finalinden çekildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Can Gökboru 2021’in saç renklerini açıkladı
Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hangi partiden?
Tahran sokaklarında “Hamaney'e ölüm” sloganları atıldı
Galatasaray Başkanı Elmas: Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağız
Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci boyu kaç? Sevda Erginci nereli kaç yaşında?
İran'dan Tunus'taki taraflara sükunet çağrısı
Putin'den ABD’nin dolar basmasına tepki
Tokyo'daki boks maçında 'kulak ısırma'

TIMETURK / DÜNYA / Tacikistan’dan Rus askeri kararı

Tacikistan’dan Rus askeri kararı

Tacikistan'ın Afganistan ile sınırını korumak için Rus askerlerini görevlendirmeye ihtiyaç duymadığı bildirildi.

3 Saat Önce
2021-07-27 14:49:25
Tacikistan’dan Rus askeri kararı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Tacikistan'ın Afganistan ile sınırını korumak için Rus askerlerini görevlendirmeye ihtiyaç duymadığı bildirildi.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanda Tacik-Afgan sınırındaki durumun ciddi şekilde kötüleştiğini belirterek, Tacikistan'ın bu ülkeyle sınırlarının güvenilir şekilde korunduğunu kaydetti.
Muhriddin, ülkesinin Afganistan ile sınırını korumak için Rus askerlerinin görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmadığını dile getirerek, "Rus sınır muhafızlarının Tacik-Afgan sınırında görevlendirilmesi konusu düşünülmüyor." dedi.
Tacik tarafının Rus sınır muhafızlarının Tacik-Afgan sınırının korunmasında görevlendirilmesi konusunu Rusya ile müzakere etmediğini de vurgulayan Muhriddin, "Afganistan sınırındaki gerginlikler nedeniyle Duşanbe'deki Rus sınır koruma danışmanlarının sayısını artırmayı da planlamıyoruz." diye konuştu.
Muhriddin, ülkesinin Taliban ile görüşmelerde bulunmadığını kaydederek, "Duşanbe, her zaman resmi Kabil'i Afganistan'daki meşru hükümet olarak gördü ve Taliban hareketinin temsilcileriyle hiçbir zaman toplantı veya müzakere yapmadı." dedi.
Ayrıca Muhriddin, ABD'ye yardım eden Afgan vatandaşlarının ülkeye kabul edilmesi meselesinin gündemde olmadığını dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş