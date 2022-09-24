Sylvester Stallone ve eşi boşanmaktan vazgeçti! 25 yıllık evlilik kurtuldu

Dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin, boşanmaktan son anda vazgeçti. 3 çocuğu bulunan 25 yıllık evli çiftin barışması hayranlarını sevindirdi

Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin'den barışma haberi geldi. Boşanmak üzere olan Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin bir aylık ayrılığın ardından tekrar bir araya geldi. Independent Türkçe'nin haberine göre; evde buluşup konuşan çift, fikir ayrılıklarını çözdüklerini ve çok mutlu oldukları belirtildi. Barış duyurusundan önce Stallone, eşiyle el ele tutuştukları bir fotoğrafı 20 Eylül'de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Fotoğraf, çiftin barıştığının sinyali olarak yorumlanmıştı. Flavin 25 yıldır evli olduğu eşine geçen ay boşanma davası açmıştı.

Boşanma nedeni köpek dövmesi değil

Eşinin portresinin dövmesine sahip ünlü oyuncunun, onu köpeğinin resmiyle kaplamasının ardından boşanma haberi gelmişti. Öte yandan Stallone ve avukatları, "Dövme kavgası, boşanmaya sebep oldu" iddiasını reddetmişti.

Flavin'in boşanma dilekçesinde evliliği bitirme nedeni olarak Stallone'un mal varlıklarını izinsiz şekilde dağıtması gösterilmişti. 1997'de evlenen Flavin ve Stallone'un Sophia, Sistine ve Scarlet adlarında üç çocuğu var.