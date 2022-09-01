Süveyş Kanalı yine tıkandı! Dev gemi karaya oturdu

Dünyanın en önemli deniz yollarından Süveyş Kanalı, Ever Given gemisinin yarattığı 6 günlük krizden 1,5 yıl sonra tekrar karaya oturan bir gemi nedeniyle kapandı.

Mısır'ın kuzey doğusundaki Süveyş Kanalı, bir kez daha 'gemi kazası' nedeniyle tıkandı.

AA'nın Mısır medyasından aktardığı habere göre bir petrol tankeri, Süveyş Kanalı'nın güney girişi yakınında karaya oturdu.

Bu nedenle kanaldaki gemi trafiği tamamen durdu, tankeri kurtarma çalışmaları başlatıldı.

6 GÜNDE 12-14 MİLYON DOLAR ZARARA YOL AÇMIŞTI

220 bin tonluk 'The Ever Given' isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle 24 Mart 2021'de Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun kuyruklar oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve pek çok ürünün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, altı gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı. Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.

Mısır ile gemi sahibi firmayı temsil eden Londra merkezli hukuk firması Stan Marine'in tazminat konusunda anlaşması neticesinde gemi, 7 Temmuz'da Mısır'dan ayrılmak üzere yola çıkmıştı.