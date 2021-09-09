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TIMETURK / DÜNYA / Süveyş Kanalı'nda karaya oturan bir gemi, deniz trafiği aksamadan yeniden yüzdürüldü

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan bir gemi, deniz trafiği aksamadan yeniden yüzdürüldü

Süveyş Kanalı'nda, Coral Crystal isimli bir dökme yük gemisinin karaya oturduğu ancak römorkörler aracılığıyla deniz trafiği aksamadan kanalın açıldığı bildirildi.

13 Dakika Önce
2021-09-09 19:15:47
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan bir gemi, deniz trafiği aksamadan yeniden yüzdürüldü

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi yaptığı yazılı açıklamada, 43 bin ton yük taşıyan Coral Crystal gemisinin, karaya oturduğunu belirtti.

Rabi, Kanal idaresine ait römorkörler aracılığıyla geminin hemen çekildiğini ve kanaldaki deniz trafiği olumsuz etkilenmeden geminin tekrar yüzdürüldüğünü ifade etti.

Kanalda deniz trafiğinin iki yönlü devam ettiği aktarıldı.

Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta "Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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