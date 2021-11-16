Suudi Veliaht Prensi yeni bir kent inşa edecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkenin başkenti Riyad yakınlarında 'kar amacı gütmeyen' bir kent inşa edileceğini duyurdu.

Son yıllarda Yemen'e yönelik askeri müdahale ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle kötü şöhretle anılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkenin başkenti Riyad yakınlarına 'kar amacı gütmeyen bir kent' kurulacağını açıkladı.

Riyad yakınındaki İrkah bölgesinde, 3.3 kilometrekarelik bir alanda kurulması planlanan kentin, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ev sahipliği yapması bekleniyor.

The Times gazetesinde yer alan habere göre kentte, müzeler, okullar ve üniversiteler yer alacak.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA ise, kentin çok sayıda sivil toplum örgütüne ev sahipliği yapacağını aktardı.

Kentte, bilim faaliyetleri ve yeni nesil teknolojilerin geliştirileceği; robotik, yapay zeka gibi alanlarda çalışmalar yürütülecek.

Kentte ayrıca sanat galerileri, oyun alanları ve mutfak eğitimleri de sunulacak.

'Vizyon 2030' planı kapsamında Suudi Arabistan, petrol ihracatına bağımlı ekonomisinde bir dizi reforma gidiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.