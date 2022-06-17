''Suudi Veliaht Prensi Selman, Türkiye'ye geliyor''

AFP'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi sonrası gerilen ilişkilerde son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ülkeyi ziyaretiyle olumlu bir hava eserken, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Türkiye'ye geleceği açıklandı.

AFP ajansına konuşan üst düzey bir yetkili, ziyaretin 22 Haziran'da gerçekleşeceğini söyledi.

Gerçekleşirse bu ziyaret, Kaşıkçı suikastinden bu yana bir ilk niteliği taşıyacak. .