Suudi Arabistan yağmura boğuldu!

Suudi Arabistan’da yaz ortasında yağan yağmurlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.Pek çok kentte yaşanan felaket boyutundaki yağışlar sonrası camilerde okunan ezanlarda da değişikliğe gidildi. Camilerden “Namazı bulunduğunuz yerde kılın” anlamına gelen “Sallû fi rihaliküm” nidaları yükseldi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan'da yaz ortasında yağan yağmurlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazar günü başkent Riyad'ın kuzey bölgeleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde ağan yağmur sonrası sel akıntıları yaşandı.

Evlere hapsoldular

Yağmur ve fırtına, Riyad başta olmak üzere Asir, Necran, Cazan gibi çok sayıda kentte etkili oldu. Çöl bölgelerinde ise toz bulutları çöktü…

Aşırı yağışlar sonrası Suudi Arabistanlılar evlerine hapsolurken, dışarıda olan vatandaşlar ise evlerine ulaşmak için büyük zorluklar yaşadı.

Müezzinler camiye çağırmadı

Pek çok kentte yaşanan felaket boyutundaki yağışlar sonrası camilerde okunan ezanlarda da değişikliğe gidildi. Son olarak koronavirüspandemisi sürecinde minarelerden yükselen “Sallû fi rihaliküm” nidaları tekrar duyuldu. “Sallû fi rihaliküm” ifadesi, ezanlarda felaket ve veba dönemlerinde müezzinlerin “Haydi namaza” anlamına gelen “Hayyealâ's-Salâ” yerine “Namazı bulunduğunuz yerde kılın” anlamında kullanılıyor.

.