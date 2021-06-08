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Suudi Arabistan veliaht prensi, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Suudi Arabistan'ın Neom kentinde bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

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08.06.2021 13:21:20
Suudi Arabistan veliaht prensi, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Suudi Arabistanın devlet ajansı SPA'nın paylaştığı habere göre Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Suudi Arabistan'ın Neom kentinde bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar, ikili ilişkilerin yanı sıra Ortadoğudaki gelişmeler, bölgedeki barış yanlısı çalışmalar ve çeşitli ticari anlaşmalar üzerinde durulan görüşme gerçekleşti. Görüşmeye Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da katıldı.

Brexit sonrası İngiltere yeni arayışlar içinde 

Brexit sonrası Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek isteyen İngiltere, şubat ayında Edward Lister'i Körfez Özel Temsilcisi olarak atamıştı. İngiltere'nin Ortadoğu ülkeleri ile sıkı ilişkiler kurmak istemesi bölgedeki yetkinliğini arttırmak istediği yorumunu akıllara getiriyor. 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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