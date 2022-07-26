Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman'dan Yunanistan çıkışı! Türkiye'ye karşı Patriot desteği vermişlerdi

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bugün Atina'ya yaptığı ziyarette Yunanistan Başbakanı'yla bir araya gelmesi ve iki ülke arasında bir dizi yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Yunanistan'ın basını Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Atina'ya tarihî bir ziyaret gerçekleştirdiği haberini geçiyor. Yunanistan basınına yansıyan son bilgilere göre Atina'da Suudi Arabistan'ın güçlü ismi bir dizi önemli anlaşma imzalayacak.

‘CNN Yunanistan'ın ‘DW'ye dayandırdığı ilgili haberine göre “Başbakan Kiriakos Mitsotakis'in Ekim 2021'de Riyad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında teyit edilen Suudi Arabistan'ın Yunanistan'da büyük yatırımlara yönelik ilgisi ve Yunanistan ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin stratejik niteliği Atina'da bir dizi ikili anlaşmanın imzalanmasıyla pekiştirilmesi bekleniyor”.

‘CNN Yunanistan' Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud'un (MBS) 26 Temmuz'da Maksimou Başbakanlık Konutunda Mitsotakis ile yapacağı görüşmenin önem arz ettiğini belirtiyor. Atina'da başbakanlığa yakın kaynaklar, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Atina'ya yapacağı ziyaretin Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Nisan 2018'den bu yana Avrupa topraklarına yaptığı ilk ziyaret olacağını vurgulayarak bu gelişmenin Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ilişkilere verdiği önemin bir göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.

ATİNA PATRİK'E GÖNDERMİŞTİ

Muhammed bin Selman'ın Atina ziyareti öncesinde Yunanistan Suudi Arabistan'ın savunmasına bir Patriot füze bataryası göndererek katkıda bulunmuştu. Mitsotakis'in Suudi kentine yaptığı ve iki ülke arasında bir Yüksek İşbirliği Konseyi kurulmasının da kararlaştırıldığı ziyaret sırasında da ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılmıştı.

Yunanistan hükûmeti kaynaklarına göre, sektörler bazında ikili işbirliğini kurumsallaştıracak bir Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına yönelik anlaşmanın imzalanması, hükûmetin Körfez ülkeleriyle bir ittifaklar ağı oluşturma stratejisi çerçevesinde ilişkilerin stratejik niteliğinin güçlü bir kanıtı.

KALABALIK BİR HEYETLE ATİNA'DA

Atina'da Muhammed bin Selman'a Yatırım, Ticaret, İletişim ve Teknoloji bakanları ile egemen varlık fonu (PIF) başkanından oluşan geniş bir hükûmet heyetinin eşlik etmesi ve bu heyetin Yunan mevkidaşlarıyla yeni anlaşmalar imzalaması bekleniyor. Muhammed bin Salman'a Atina'da 30 kişilik iş heyetinin eşlik etmesi bekleniyor.

Yunan bakanlar ve Suudi mevkidaşları arasında imzalanacak anlaşmalar arasında askeri işbirliği anlaşması, Yunanistan'ın Avrupa'ya enerji aktarımı için bir merkez haline gelmesi için enerji sektöründe işbirliği anlaşması, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında anlaşmalar yer alıyor.

EMC projesine liderlik eden dört şirket (STC, TTSA, PPC ve Kıbrıs merkezli Cyta) tarafından imzalanacak anlaşma ayrı önem arz eden anlaşmalar arasında yer alıyor. Yeni anlaşmayla Suudi Arabistan, Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Asya ve Avrupa arasında veri aktarımı için denizaltı ve karasal kablo ara bağlantısı olan "East to Med data Corridor" (EMC) projesi önümüzdeki sonbaharda hayata geçirilecek. Bu proje, Yunanistan'ın Güneydoğu Avrupa bölgesindeki veri depolama ve dağıtım alanlarındaki merkezi konumunu önemli ölçüde yükseltecek. Kaynak: Duvar .