DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rüşvet olarak algılanmaması için bir hediyenin tutarı en fazla kaç lira olmalı?
Kripto Para Piyasasında Mancium Token Avantajlı Mı
TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun eşi Nurhan Olcayto vefat etti
Beşiktaş-Göztepe maç sonucu
Suudi Arabistan’ın Çin’in yardımıyla balistik füze yaptığı ortaya çıktı
İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
Trump, Beyaz Saray'daki kayıtlarının yayınlanmaması için Yüksek Mahkemeye başvurdu
Biden imzaladı... ABD'den Çin'e Uygur Türkleri ambargosu
BM'den Libya'ya ertelenen seçimler için 'uygun koşullar' oluşturması çağrısı
MÜSİAD'dan iş dünyasına indirim çağrısı
Hazırladığınız kekin kuru olmaması için...
Vücut çatlaklarından kurtulmak için...
ABD, Ukrayna sınırındaki gerginliğin tek suçlusunun Rusya olduğunu açıkladı
PFDK hangi kulüplere ceza verdi? PFDK nedir?
Likidite sorununun yansımaları

TIMETURK / DÜNYA / Suudi Arabistan’ın Çin’in yardımıyla balistik füze yaptığı ortaya çıktı

Suudi Arabistan’ın Çin’in yardımıyla balistik füze yaptığı ortaya çıktı

ABD istihbaratı ve uydu görüntülerine göre, Suudi Arabistan Çin'in yardımıyla kendi balistik füzelerini yapıyor.

1 Saat Önce
2021-12-23 23:28:47
Suudi Arabistan’ın Çin’in yardımıyla balistik füze yaptığı ortaya çıktı

CNN International'ın haberine göre, Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere çok sayıda kurumdaki ABD yetkilileri, son aylarda Çin ve Suudi Arabistan arasında çok sayıda hassas balistik füze teknolojisi transferini ortaya çıkaran gizli istihbarat hakkında bilgi aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, Çin ile Suudi Arabistan arasında yakın zamanda hassas balistik füze teknolojisi transferi olup olmadığı sorusuna, iki ülkenin "kapsamlı stratejik ortaklar" olduğunu ve "her alanda dostane işbirliğini sürdürdüklerini" söyledi.

Açıklamada, "Bu tür bir işbirliği herhangi bir uluslararası hukuku ihlal etmemekte ve kitle imha silahlarının yayılmasını içermemektedir" denildi.

Suudi Arabistan'ın bu bölgede inşa ettiği balistik füzeler hakkında, menzil ve yük kapasitesi gibi önemli ayrıntılar da dahil olmak üzere çok az şey biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş