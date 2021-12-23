Suudi Arabistan’ın Çin’in yardımıyla balistik füze yaptığı ortaya çıktı

ABD istihbaratı ve uydu görüntülerine göre, Suudi Arabistan Çin'in yardımıyla kendi balistik füzelerini yapıyor.

CNN International'ın haberine göre, Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere çok sayıda kurumdaki ABD yetkilileri, son aylarda Çin ve Suudi Arabistan arasında çok sayıda hassas balistik füze teknolojisi transferini ortaya çıkaran gizli istihbarat hakkında bilgi aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, Çin ile Suudi Arabistan arasında yakın zamanda hassas balistik füze teknolojisi transferi olup olmadığı sorusuna, iki ülkenin "kapsamlı stratejik ortaklar" olduğunu ve "her alanda dostane işbirliğini sürdürdüklerini" söyledi.

Açıklamada, "Bu tür bir işbirliği herhangi bir uluslararası hukuku ihlal etmemekte ve kitle imha silahlarının yayılmasını içermemektedir" denildi.

Suudi Arabistan'ın bu bölgede inşa ettiği balistik füzeler hakkında, menzil ve yük kapasitesi gibi önemli ayrıntılar da dahil olmak üzere çok az şey biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.