Suudi Arabistan ile ABD'den askeri işbirliği görüşmesi

Suudi Arabistan ve ABD arasında bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik işbirliği için askeri görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) Komutanı Amiral Charles Cooper ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad er-Rumeyli bir araya geldi.

Başkent Riyad'taki Genelkurmay Başkanlığında yapılan görüşmeye, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Fahd bin Abdullah el-Gufeyli ve iki taraftan üst düzey subaylar da katıldı.

Görüşmede, bölgenin istikrarı ve güvenliği için ABD ve Suudi deniz kuvvetleri arasında işbirliği ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı kaydedildi.

Haberde Amerikalı komutanın Riyad'a ne zaman geldiği ve ziyaretinin süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı. .