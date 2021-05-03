''Suudi Arabistan, Esed'le görüştü: Büyükelçilik açılacak''

Rai el Yavm gazetesi, Suudi Arabistan’dan bir heyetin Şam’a gittiğini, Esed’le bir araya geldiğini öne sürendü.

Londra merkezli Arapça yayın yapan Rai el Yavm gazetesi, Suudi Arabistan'dan bir heyetin bugün Şam'a gittiğini, Esed rejimi lideri Beşşar Esed'le görüştüğünü aktardı.

İilişkileri tamamen normalleştirmek için anlaşma sağlandığını bildiren kaynaklar, tarafların ilk adım olarak Suudi Arabistan'ın Şam Büyükelçiliği'ni açma konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Suudi heyetin, Suriye'nin Arap Ligi'ne geri dönmesini ve ligin Cezayir'de yapılması planlanan zirveye katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söylediği de ifade edildi.

Haberde, büyükelçiliğin açılışına kimin katılacağı konusunun henüz netlik kazanmadığı belirtilse de, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Feysal Bin Farhan El-Suud'un açılışta yer alacağına dair bilgilerin olduğu aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.