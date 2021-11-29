DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali' sinemaseverlerle buluşuyor
Ece Ergönenç kimdir? Maia Ece Ergönenç nereli? Ece Ergönenç kitapları hangileri?
Erdoğan: Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, asla bu konudan taviz vermem
Filistin direniş hareketi Hamas'a hangi ülke nasıl bakıyor?
KVKK, Yemeksepeti hakkında resen inceleme başlattı
Suudi Arabistan'dan Umre kararı: Onaylı aşı ve PCR şartı uygulaması hayata geçirildi
Cezaevi ziyaretleri ne zaman başlayacak? Cezaevi (hapishane) açık görüşler başladı mı?
Tayfun Korkut yeniden Bundesliga'da
Trabzonspor'un puanı kaç? Trabzonspor kaç puan aldı? Trabzonspor kaç puanda?
Mahkemeden İsmail Saymaz’a Cem Küçük şoku
Benzin ve motorine büyük indirim!
Bir parti daha 'Millet İttifakı'na katılıyor
SGK'dan vatandaşlara uyarı: Son gün yarın!
Deprem uyarısı! Bu 45 il ve 110 ilçede oturanlar dikkat
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile durdurulamıyor

TIMETURK / DÜNYA / Suudi Arabistan'dan Umre kararı: Onaylı aşı ve PCR şartı uygulaması hayata geçirildi

Suudi Arabistan'dan Umre kararı: Onaylı aşı ve PCR şartı uygulaması hayata geçirildi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Omicron varyantında yaşanan artış nedeniyle, yabancı umrecilerin Suudi Arabistan'a giriş şartlarına güncelleme getirdi. Yeni güncellemede onaylı aşı ve PCR şartı uygulaması hayata geçirildi.

26 Dakika Önce
2021-11-29 13:57:24
Suudi Arabistan'dan Umre kararı: Onaylı aşı ve PCR şartı uygulaması hayata geçirildi

Omicron vakalarındaki artış nedeniyle ülkeler peş peşe yeni önlemleri hayata geçiriyor. Henüz geçtiğimiz günlerde harem alanı ve çevresindeki sosyal mesafe kuralını kaldıran Suudi Arabistan'da Umre ibadeti için ülkeye kabulde yeni zorunluluklar hayata geçiriliyor.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşlarının umre kurallarına yeni güncelleme getirdi.

Aşı, PCR ve Karantina

Suudi Arabistan'ın yabancı ülke vatandaşları için hayata geçirdiği yeni protokol üç aşamadan oluşuyor. Aşı, PCR ve karantina uygulamalarının bulunduğu üç aşamada başka ülkelerden gelen umreciler için ülkeye kabul sağlanacak.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni protokole göre ilk aşamada ülke yönetiminin onayladığı Koronavirüs aşısını olan kişiler karantinaya tabi tutulmayacak. Suudi Arabistan'ın kabul ettiği Koronavirüs aşıları ise 2 doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson olarak açıklandı.

Bir diğer seçenek ise Suudi Arabistan'ın onaylamadığı ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan aşılar için çift doz aşılı kişiler üç gün karantinaya girecek.

Karantina sonunda bu kişilerin ülkeye kabul edilmesi için negatif PCR sonucuna sahip olmaları istenecek.

Daha önceden yayımlanan Umre şartlarında yaş sınırı kararı yer alıyor. Alınan kararda Umre ziyareti yapacak yabancıların 18 ile 50 yaş aralığında olması gerekiyordu.

Kaynak:tv100.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş