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Suudi Arabistan'dan ''seyahat'' kararı

Suudi Arabistan, 11 ülkeden gelen yolcuların seyahat yasağını kaldırdı.

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Google News - Timeturk
29.05.2021 15:59:54
Suudi Arabistan'dan ''seyahat'' kararı

Suudi Arabistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir karar aldı.

Riyad yönetimi, virüsün yayılmasını engellemek için uyguladığı 11 ülkeden gelen yolculara yönelik yasağı kaldırıyor.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA, yasağın kaldırılmasına rağmen, karantina prosedürlerinin geçerli olmaya devam edeceğini bildirdi.

11 ÜLKEYLE İLGİLİ KARAR

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, ABD, İrlanda, İtalya, Portekiz, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Fransa ve Japonya'dan gelen yolcuların pazar gününden itibaren ülkeye girişlerine izin verilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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