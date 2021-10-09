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Suudi Arabistan’dan sadece 2 doz aşı olanlara izin

Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim'den itibaren sadece 2 doz koronavirüs aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurdu.

56 Dakika Önce
2021-10-09 18:49:56
Suudi Arabistan’dan sadece 2 doz aşı olanlara izin

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.

Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.

Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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