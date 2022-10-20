Suudi Arabistan'dan radikal karar! İçki serbest olabilir

Suudi Arabistan bazı havalimanlarının 'duty free' alanlarında alkol satışına izin vermeyi planlıyor.

Suudi Arabistan, bazı havalimanlarında alkol satışına izin vermeye hazırlanıyor. Ülkede alkol satışı ilk etapta belirli havaalanlarında uluslararası transit yolcular için serbest bırakılacak.

Arabian Business'ın haberine göre, satışların sıkı bir kontrol altında yapılacağı ve sadece belirli rotalarda uçan yolculara izin verileceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz nihai bir karar verilmese de değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan'da alkol satışı ve tüketimi şu anda yasaklı durumda.

The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir diğer haberde, Suudi Arabistan'ın "mega proje" olarak lanse ettiği Neom'da bir sahil otelinde içki servis edilmesine izin verileceği yazılmıştı. Haberde gelecek yıl Kızıldeniz'deki Sindalah adasında açılacak otelde, bir lüks şarap barı ile kokteyl barının yanı sıra tatlı ve şampanya barı yer alacağı belirtildi. .