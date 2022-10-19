Suudi Arabistan'dan önemli karar! Hamas'ın kritik ismi serbest bırakıldı

Hamas'tan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının Hamas'ın ülkedeki eski temsilcisi Hudari'yi salıverdiğini belirtildi.

Suudi Arabistan'da birkaç yıldan beri tutuklu Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Reşak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının Hamas'ın ülkedeki eski temsilcisi Hudari'yi salıverdiğini belirtti.

Hudari'nin havayolu ile Suudi Arabistan'dan Ürdün'ün başkenti Amman'a geçtiği bilgisini veren Reşak, ayrıca Hudari ile yaptığı görüntülü konuşmasının fotoğrafını da paylaştı.

Hamas yetkilileri birkaç gün önce Hudari'nin serbest bırakıldıktan sonra Ürdün'e geçmesini beklediklerini, Hudari'nin Amman'da Hamaslı bazı yetkililer tarafından karşılanacağını aktarmıştı.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Şubat 2019'da Cidde'de yaşayan 83 yaşındaki Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani'nin de aralarında olduğu 69 Filistinli ve Ürdünlüyü gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi'nin 8 Ağustos 2021'de Hudari'ye verdiği 15 yıl hapis cezası, Suudi Arabistan İstinaf Mahkemesine yapılan itiraz sonucu 28 Aralık 2021'de 3 yıla düşürülmüştü.