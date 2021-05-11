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Suudi Arabistan'dan ''Mescid-i Aksa'' açıklaması

Suudi Arabistan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

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11.05.2021 18:43:02
Suudi Arabistan'dan ''Mescid-i Aksa'' açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın saygınlığına ve orada ibadet eden cemaatin güvenliğine yönelik saldırıları şiddetle kınandı.

Uluslararası topluma, tüm uluslararası sözleşmelere aykırı olan İsrail'in bu uygulamalarına son vermesi için harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, Filistin halkının yanında olunduğu vurgulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan