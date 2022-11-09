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Suudi Arabistan'dan kritik ''Türkiye'' açıklaması!

Suudi Arabistan, Türkiye ile yatırımların teşviki için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

5 Saat Önce
2022-11-09 07:52:33
Suudi Arabistan'dan kritik ''Türkiye'' açıklaması!

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre; Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki konusunun Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme geldiği belirtildi.

Haberde, Suudi Arabistan'ın yatırım alanında iş birliği için bir mutabakat muhtırası taslağı hakkında Türk tarafı ile görüştüğü ifade edildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi. .

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