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TIMETURK / DÜNYA / Suudi Arabistan’dan İran'a ilişkin ‘nükleer silah’ açıklaması

Suudi Arabistan’dan İran'a ilişkin ‘nükleer silah’ açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin, İran'ın nükleer silah edinmesini önlemeye yönelik uluslararası çabaları desteklediğini ve Husilerin Yemen halkını 'rehine' olarak kullanmasını reddettiğini söyledi.

2 Saat Önce
2021-09-12 16:49:15
Suudi Arabistan’dan İran'a ilişkin ‘nükleer silah’ açıklaması

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Dışişleri Bakanı Ferhan, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile Riyad'da basın toplantısı düzenledi.

Ferhan, "İran'ın nükleer silah edinmesini önlemeye yönelik uluslararası çabalara desteğimizi teyit ediyoruz. Husi milislerinin Yemen halkını rehin olarak kullanmasını reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Yemen'de kapsamlı ateşkes için teklif sunduklarını dile getiren Ferhan, "Önceliğimiz barışı tesis etmek olacak ancak bu Husilere bağlı." dedi.

Ferhan, Avusturyalı mevkidaşıyla Afganistan'daki durumu da görüştüklerini ve Afgan halkının yanında olduklarını kaydetti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ise konuşmasında, "Yemen'de barışçıl siyasi çözümlere desteğimizi teyit ediyoruz. Husiler sivillerin hayatını tehdit ediyor." dedi.

Schallenberg ayrıca ülkesinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'da denetimlerinin gerçekleştirilememesinden derin endişe duyduğunu kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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