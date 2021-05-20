Suudi Arabistan'dan Filistin açıklaması
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı 'Filistin halkına yönelik saldırılar uluslararası sözleşmelerin çiğnenmesidir' dedi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan bin Abdullah El Suud, "Filistin halkına yönelik saldırılar uluslararası sözleşmelerin çiğnenmesidir." dedi.
El Suud, "Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içinde kendi devletini kurma hakkını destekliyoruz." diye konuştu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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