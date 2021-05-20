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Suudi Arabistan'dan Filistin açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı 'Filistin halkına yönelik saldırılar uluslararası sözleşmelerin çiğnenmesidir' dedi

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20.05.2021 19:54:08
Suudi Arabistan'dan Filistin açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens ​​Faisal bin Farhan bin Abdullah El ​​Suud, "Filistin halkına yönelik saldırılar uluslararası sözleşmelerin çiğnenmesidir." dedi.

El Suud, "Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içinde kendi devletini kurma hakkını destekliyoruz." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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