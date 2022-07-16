Suudi Arabistan'dan 'Arap NATO'su' açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 'Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açma kararı, İsrail'le diplomatik ilişki kurulduğu ya da başka bir adım atıldığı anlamına gelmez.' dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "Arap NATO"su diye bir şey olmadığını ve Cidde'deki zirvede İran'a karşı İsrail'le bir savunma ittifakı kurulması konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

Bin Ferhan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Mısır, Ürdün ve Irak'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalında yayımlanan açıklamaya göre Bin Ferhan, zirvede İsrail'le askeri ya da teknik iş birliği konusunun gündeme gelmediğini belirtti.

Arap NATO'suyla ilgili soruya Bin Ferhan, "Arap NATO'su diye bir şey yok, zirvede de böyle bir şey konuşulmadı. Körfez ülkeleriyle İsrail arasında İran karşıtı bir savunma ittifakı kurulması konusu gündeme gelmedi." dedi.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açma kararıyla ilgili olarak ise "Bu, İsrail'le diplomatik ilişki kurulduğu ya da başka bir adım atıldığı anlamına gelmez." diye konuştu.

Irak'ın ev sahipliğinde 2021'den bu yana düzenlenen Suudi Arabistan-İran müzakerelerine de değinen Bin Ferhan, "Görüşmeler olumlu ama henüz istenen sonuç alınamadı. İlerleyen zamanlarda olumlu gelişmeler olacağını umut ediyoruz ve uzlaşı arayışımıza devam ediyoruz. Komşu İran'ın da bu ruha sahip olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi 15 Temmuz'da, ülkenin hava sahasının İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açıldığını duyurmuştu.

Uzunca bir süredir dillendirilen Orta Doğu'da NATO benzeri askeri bir ittifak kurma fikri, son olarak Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından 24 Haziran'da Amerikan CNBC kanalına yaptığı açıklamada gündeme getirilmişti. AA .