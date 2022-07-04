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Suudi Arabistan'da üst düzey görevlere kadınlar atandı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in çıkardığı kararnamelerle Bakanlar Kurulu Genel Sekreterini görevden aldığı ve iki kadını üst düzey görevlere getirdiği belirtildi.

2 Gün Önce
2022-07-04 07:44:43
Suudi Arabistan'da üst düzey görevlere kadınlar atandı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Abdurrahman bin Ayyaf Al Mukrin görevinden alınarak Kraliyet Divanı müsteşarlığına getirildi. Al Mukrin'den boşalan koltuğa kimin oturacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Kararnameyle Prenses Hayfa bint Muhammed Al Suud Turizm Bakan Yardımcılığına, Eş-Şeyhane el-Azzaz ise Bakanlar Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi.

Yerel basına göre Azzaz, bu göreve getirilen ilk kadın oldu.

Ülkede, son yıllarda kadına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesine ve bazı düzenlemelerle kadının aile ve toplum içindeki konumunun güçlendirilmesine çalışılıyor. .

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