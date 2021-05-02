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Suudi Arabistan’da seyahat yasağı kalkıyor

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Suudi Arabistan’da seyahat yasağı kalkıyor

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağının 17 Mayıs itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

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02.05.2021 19:57:42
Suudi Arabistan’da seyahat yasağı kalkıyor

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Yasağın 17 Mayıs gecesi saat 01.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, iki doz aşı olmuş vatandaşların bu tarihten itibaren yurt dışına çıkabileceği kaydedildi.

Açıklamada, tek doz aşı olanların ise aşı tarihinden 14 gün sonra yurt dışına çıkabileceği aktarıldı.

Ülkede daha önce alınan karara göre, aşıların teslimindeki gecikme nedeniyle yurt dışı seyahat kısıtlaması 31 Mart'tan 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan