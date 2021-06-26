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Suudi Arabistan'da Lübnan'dan gelen tırda uyuşturucu yakalandı

Suudi Arabistan'ın, Lübnan'dan gelen bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi.

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26.06.2021 22:50:55
Suudi Arabistan'da Lübnan'dan gelen tırda uyuşturucu yakalandı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından Lübnan'dan gelen demir plaka yüklü bir tırın durdurulduğu ve gizlenmiş büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Tırda 14 milyon 400 bin amfetamin hapı bulunduğu ifade edilirken, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısı olan bir vatandaşın da başkent Riyad'da yakalandığı ve savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan, Lübnan'dan gelen bir meyve konteynerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine 23 Nisan'da bu ülkeden yapılan meyve-sebze ithalatının durdurulmasına karar vermişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suudi Arabistan'ın kararı sonrası ülkesinin güvenlik güçlerine kaçakçılıkla mücadeleyi artırma talimatı vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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