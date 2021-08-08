Suudi Arabistan'da Hamas yetkilisi Hudari'ye 15 yıl hapis!

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesinin, yaklaşık 2 yıl önce herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan Hamas yetkilisi Hudari hakkında 15 yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

Hamas yetkili Muhammed el-Hudari'nin (83) kardeşi Abdulmacid el-Hudari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdünlü ve Filistinli 69 kişinin yargılandığı davaya ilişkin bilgi verdi.

Abdulmacid, mahkemenin Hudari'yi 15 yıla mahkum ettiğini ancak bu sürenin 7,5 yılını hapiste geçirmesine karar verdiğini kaydetti. Abdulmacid, Hudari'nin oğlu Hani'nin ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Suudi Arabistan'daki Ürdünlü Tutuklular Komitesi Başkanı Hıdır Meşayih ise 69 kişi hakkında 3 yıldan 22 yıla kadar değişen hapis cezaları verildiğini, bazı sanıkların beraat ettiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Hamas'tan tepki

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan mahkemesinden Filistin ve Ürdünlü tutuklular hakkında çıkan hapis kararlarına tepki gösterilerek, "Haksız yere verilen sert kararları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu kişilerin kendilerine isnat edilen suçları işlemediği kaydedilen açıklamada, tutukluların yalnızca davalarına ve halklarına destek oldukları, Suudi Arabistan krallığı ya da halkına karşı herhangi bir hakaret ya da kötülemenin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Aynı davadan yargılanan bazı tutuklular hakkında çıkan beraat kararı ise memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada da Suudi Arabistan mahkemesi tarafından Filistinli ve Ürdünlü tutuklular hakkında verilen hapis cezalarına tepki gösterilerek bunların "zalimce kararlar" olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kararların, Arap ülkelerinin İslam dini ve Mescid-i Aksa'yı savunma konusundaki değerleriyle uyuşmadığı kaydedildi.

Başta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye olmak üzere diğer yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, söz konusu Filistinlilerin, "Hamas Hareketiyle ilişkilerinden dolayı ve İsrail'e karşı Filistin halkının meşru mücadelesini destekledikleri" gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtmişti.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.