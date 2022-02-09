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TIMETURK / DÜNYA / Suudi Arabistan'da dev uyuşturucu operasyonu

Suudi Arabistan'da dev uyuşturucu operasyonu

Suudi Arabistan'ın kuzey batısında yer alan Tebük kentinde yapılan uyuşturucu operasyonunda varillere saklanmış 1 milyon kapsülün üzerinde amfetamin maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

38 Dakika Önce
2022-02-09 19:43:29
Suudi Arabistan'da dev uyuşturucu operasyonu

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, ülkeyi hedef alan uyuşturucu kaçakçılarına operasyon gerçekleştirildi.

Ürdün'ün güneybatı sınırında yer alan Tebük kentindeki sınır güvenliğinden sorumlu jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla kaçırılmaya çalışılan plastik varillere saklanmış 1 milyon 56 bin 162 kapsül amfetamin uyuşturucu maddesinin yakalandığı kaydedildi.

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Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerinin yakalanan amfetamin maddelerini uzman ekiplere teslim ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan, Nisan 2021'de uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı gerekçesi ile Lübnan'dan meyve ve sebze girişini yasaklamıştı.

Uyuşturucu kaçakçılarının Suriye'den Suudi Arabistan'ın kuzey komşusu Ürdün'e sızma girişiminde, güvenlik güçleri 27 Ocak'ta düzenlediği operasyonda 27 uyuşturucu kaçakçısını öldürmüştü.

Son olarak 1 Şubat'ta uyuşturucu kaçakçılarının Ürdün ile Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'ndan geçme girişimi engellenerek 200 bin captagon hapı ele geçirilmişti. AA .

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