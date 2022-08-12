Suudi Arabistan'da bir kişi üzerindeki bomba düzeneğini patlattı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde güvenlik güçlerinin yakalamaya çalıştığı bir kişinin üzerindeki düzeneği patlatması sonucu 3'ü polis, 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Devlet Güvenlik Başkanlığı tarafından aranan 9 kişiden biri olan Abdullah el-Bekr'in 10 Ağustos Çarşamba günü Cidde kentinde takibe alındığı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin yakalamaya çalıştığı sırada Bekr'in üzerindeki bomba düzeneğini patlattığı aktarılan haberde, Bekr'in olay yerinde hayatını kaybettiği, biri sivil, 3'ü güvenlik güçlerinden olmak üzere 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumuyla ilgili bilgi verilmeyen haberde, devletin güven ve istikrarını hedef alanlara müsaade edilmeyeceği kaydedildi. Haberde, Abdullah el-Bekr'in hangi nedenle arandığına ilişkin bilgi yer almadı. AA .