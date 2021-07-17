Suudi Arabistan'da 40 yıllık namaz saatindeki kapatma sona erdi

40 yıllık yasağın ardından Suudi Arabistan hükümeti, mağazaların namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi.

Suudi Arabistan'ın Al-İhbariyye kanalının haberine göre, Suudi Arabistan Odalar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada belirlenen çalışma saatleri içinde satıcıların, çalışanların ve müşterilerin namaz kılmasına imkan tanıyacak şekilde mağazaların açık tutulmasına ve tüm ticari ve ekonomik faaliyetlerine devam etmesine izin verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kararın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirler çerçevesinde, satıcıların ve müşterilerin sağlığını ve güvenliğini korumak, namaz vaktinde kapanma dolayısıyla kalabalığın ve uzun süre beklemeyi engellemek amacıyla alındığı kaydedildi.

Emri Bil Maruf ve Nehyi Anil Münker (İyiliği Emretme ve Kötülükten Alıkoyma) heyetinin 1980 yılındaki yürütme düzenlemelerine dayanarak ülke genelinde yaklaşık 40 yıldır ülke genelinde namaz vaktinde mağazaları açık tutmak ve ticari faaliyette bulunmak yasaklanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.