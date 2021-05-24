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Suudi Arabistan bu yılki hac kontenjanını açıkladı

Suudi Arabistan, 2021 yılı hac ibadeti için 60 bin kişilik kontenjan açıldığını duyurdu. 18 ile 60 yaş arasındakiler hac ibadeti için başvurabilecek.

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24.05.2021 14:19:13
Suudi Arabistan bu yılki hac kontenjanını açıkladı

Suudi Arabistan, bu yılki hac ibadeti için kontenjan ve şartları açıkladı. 

Suudi Arabistan, 2021 yılı hac ibadeti için 60 bin kişilik kontenjan açıldığını duyurdu.

Ancak bu kontenjanın hangi ülkeleri kapsadığı henüz açıklanmadı.

Hac için hangi şartlar aranacak?

Hacı adaylarının hangi şartlarda Suudi Arabistan'a alınacağı da belirlendi.

Buna göre en çok 72 saat önce yapılmış PCR testi sonucu zorunlu olacak; bu kişilere 3 gün zorunlu karantina uygulanacak.

Hacı adayları, kronik rahatsızlığı olmadığını gösteren belge ibraz edecek.

Son 6 ay içinde hasta olmadıklarını ve hastanede yatmadıklarını kanıtlamaları istenecek. Diyalize girilmemiş olması da şartlar arasında.

Resmi aşı belgesi istenecek

Koronavirüs aşısı olanların ise resmi belge göstermeleri zorunlu olacak.

Hacı adaylarının virüs aşısı yaptırmış olması, 2'nci dozun üzerinden ise en az 14 gün geçmiş olması gerekecek.

Hac için izin verilen yaş aralığı: 18-60

18 ile 60 yaş arasındakiler hac ibadeti için başvurabilecek.

Şeytan taşlama 50'şer kişilik gruplar halinde sosyal mesafe korunarak yapılacak.

Zemzem suyu kapalı ve tek kullanımlık verilecek.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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