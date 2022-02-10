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Suudi Arabistan'a İHA saldırısı: Yaralılar var

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı yönüne gönderilen insansız hava aracı (İHA) nedeniyle 12 sivilin yaralandığını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-02-10 15:32:15
Suudi Arabistan'a İHA saldırısı: Yaralılar var

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Arap koalisyonundan aktardığı açıklamada, Uluslararası Abha Havalimanı'na gönderilen bir İHA'nın imha edildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın engellenmesi ve imhası sırasında farklı uyruklardan 12 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, olağan güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra hava trafiğinin sorunsuz şekilde yeniden başladığı aktarıldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, Yemen'deki Husiler de konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. .

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