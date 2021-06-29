Suud hanedanında darbe korkusu... 'Prens Fahd'a idam cezası'

Kral Selman'ın Yemen Savaşı'nda Suudi güçlerini komuta eden yeğeni Prens Fahd, amcasına karşı darbe planlamaktan idama mahkum edildiği bildiriliyor.

Mepa News'in aktardığı habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el Suud'un yeğeni Fahd bin Turki bin Abdulaziz'in idama mahkum edildiği bildiriliyor.

Üst düzey ve tanınmış bir Suudi Prensi olan Fahd bin Turki bin Abdulaziz, Suudi askerlerinin üst düzey bir komutanı olarak Yemen'deki savaşta da yer almıştı.

Vatana ihanetle suçlanıyor

Fahd bin Turki bin Abdulaziz'e amcası "Kral Selman'ı ve kuzeni veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı devirmek üzere darbe girişiminde bulunmak ve vatana ihanet" suçlamalarının yönetildiği aktarılıyor.

Konuyla ilgili ayrıntıların, Washington'da bulunan 'Institute for Gulf Affairs'e (Körfez İlişkileri Enstitüsü) ve isminin verilmemesi şartıyla konuşan Fahd bin Turki bin Abdulaziz'in bir akrabası tarafından sızırıldığı belirtiliyor.

Eylül 2020'de Prens Fahd bin Turki bin Abdulaziz ve Cevf bölgesinde vali yardımcılığı görevinde bulunan oğlu Prens Abdulaziz bin Fahd, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"Kral Selman ve oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a darbe planı"

Suudi rejimi muhalifleri ise sosyal medyada bu isimlerin asıl tutuklanma sebeplerinin Kral Selman ve oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı darbeyle devirmeyi planlama suçlaması olduğunu belirtmişlerdi.

Prens Fahd bin Turki bin Abdulaziz'in babası Turki bin Abdulaziz, kardeşi Kral Selman'dan yaşça daha büyük olmasına rağmen kral yapılmamış ve sırası atlanmıştı.

Kral Selman 1935 doğumluyken 2016'da ölen Prens Turki bin Abdulaziz 1932 doğumluydu.

Suudi Arabistan'da 1953'ten bu yana Kral Abdulaziz bin Suud'un (1875-1953) çocukları tahta geçiyor. Kral Selman ise halen kendisinden küçük ve sağ kardeşleri olmasına rağmen kendi oğlu Muhammed bin Selman'ı yerine veliaht atayarak bu teamülü bozdu.

Bu nedenle Kral Selman ve oğlu Muhammed bin Selman'ın aile içi bir darbeden endişe ettiği belirtiliyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.