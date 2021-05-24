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Sürücü dehşeti: Aracını yayaların üzerine sürdü, ölü ve yaralılar var

Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentinde bir sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

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24.05.2021 13:37:18
Sürücü dehşeti: Aracını yayaların üzerine sürdü, ölü ve yaralılar var

Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentinde bir sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Xinhua'daki habere göre, Dalian Kamu Güvenliği Biriminden yapılan açıklamada, sürücünün otomobilini caddede yolun karşısına geçenlerin üzerine sürdüğü belirtildi.

Olayda 5 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücü polis tarafından yakalanırken, soruşturma başlatıldı.

Çin'de daha önce de öğrencileri veya geniş caddelerde yayaları hedef alan olaylar yaşanmıştı. Çin hükümeti olayın faillerini genelde "psikolojik sorunlu" olarak açıklıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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