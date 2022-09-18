Suriyelilerin geri dönüşü için taslak: Menbiç ve Tel Rıfat’ta deneme bölgeleri

İddiaya göre; Rusya ve Türkiye, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda önemli bir adım attı. Büyük ölçüde anlaşılan taslağa göre; Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için Tel Rıfat ve Menbiç’te “deneme bölgeleri” inşa edilecek.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye'nin yeni dış politika açılımı kapsamında Suriye ile ilişkiler bilinmezliğini korurken, Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ESED AYAK DİRİYOR

Orient TV'nin ortaya attığı iddiaya göre; Rusya ve Türkiye, Suriyelilerin Suriye'ye geri dönüşü konusunda önemli bir adım attı. Son şekli verilmeyen ancak büyük ölçüde anlaşılan taslağa göre; Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için Tel Rıfat ve Menbiç'te “deneme bölgeleri” inşa edilecek. Bu kapsamda Rusya'nın plana büyük ölçüde olumlu yaklaştığı, ancak Esed rejiminin bu plana isteksiz yaklaştığı öğrenildi.

FİDAN'IN ŞAM REJİMİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Görüşmenin hangi kapsamda gündeme geldiği ise öğrenilemedi. Hafta içinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın son birkaç hafta içinde Şam'ın istihbarat lideri Ali Memluk ile Suriye'nin başkenti Şam'da çok sayıda görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Yabancı basında yer alan haberlere göre görüşme Rusya aracılığıyla gerçekleştirildi. Önce Fransa merkezli istihbarat sitesi Intelligence Online ardından da yabancı basında yer alan haberlere göre; Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, son birkaç hafta içinde Şam'ın istihbarat lideri Ali Memluk ile Suriye'nin başkenti Şam'da çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. .