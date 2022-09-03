Suriyelileri öldürüp İsraillileri korudular! Haaretz o görüşmenin ayrıntılarını yazdı

Haaretz’in haberine göre Esed, 2020 yılında Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile gerçekleştirdiği görüşmede İran’ın Suriye üzerinden İsrail’e saldırmamasını istedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz hafta ABD'li The New York Times gazetesinin Şam rejimi lideri Beşşar Esed'in İranlılardan Suriye toprakları üzerinden İsrail'e saldırmamaları isteğini bu kez İsrail merkezli Haaretz gazetesi yazdı.

Gazetenin haberine göre; Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, 2020 yılında Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile gerçekleştirdiği görüşmede İran'ın Suriye üzerinden İsrail'e saldırmamasını istedi. Suriyeli medya kuruluşu, haberi “Suriyelileri öldürüp İsraillileri korudular” başlığıyla duyurdular.

Tüm İranlı milislerden istendi

Geçtiğimiz hafta ABD merkezli The New York Times gazetesinde yer alan habere göre de Esed rejiminin İran'dan, kendi toprakları üzerinden İsrail'e yönelik saldırılarını sonlandırmasını istedi. Habere göre; Esed rejiminin talebi, İran'ın Suriye ve Irak'taki milis kuvvetleriyle gerçekleşen online toplantıda dile getirildi. Toplantıya ayrıca Lübnan Hizbullah'ı ve Irak'taki Kudüs gücü de katıldı.

Her İsrail saldırısına karşılık ABD üssü vurulacak!

Şam rejiminin yetkilileri toplantıda İranlı yetkililerden kendi toprakları üzerinden İsrail'e yönelik saldırı gerçekleştirmemelerini istedi. Talebin gerekçesi, Suriye üzerinden gerçekleşecek bir saldırının tüm bölgeyi kapsayacak bir savaşa sebep olabileceği dile getirildi.

Bu kapsamda İran'ın İsrail'in Suriye'ye yönelik her saldırısı sonrası Suriye'deki ABD üslerini vurma kararı aldı. .