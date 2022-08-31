Suriyelilerden Türkiye’yi terk etmeleri mi istendi? Açıklama geldi!

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, İran basınında çıkan haberleri yalanlayarak Türk hükümetinin kendilerinden Türkiye’yi terk etmeleri gibi bir talebinin olmadığını söyledi. Muslat, “Kolaylıkla çocukları öldürenler, kolaylıkla da yalan söylüyor” dedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, İran basınında çıkan haberleri yalanlayarak Türk hükümetinin kendilerinden Türkiye'yi terk etmeleri gibi bir talebinin olmadığını söyledi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, İran medyasında yer alan SMDK ile Türkiye arasındaki ilişkilere ilişkin haberleri yalanladı. Muslat, “Kolaylıkla çocukları öldürenler, kolaylıkla da yalan söylüyor” dedi.

“Bu yalan da açığa çıkacak”

Muslat, Esed rejimi ve İran'a bağlı mezhepçi militanlar Suriye halkını öldürürken Türkiye'nin milyonlarca Suriyeliye kucak açtığına işaret ettiği açıklamasında, Türkiye ve Suriye halkı arasında köklü tarihsel ilişkiler olduğunun altını çizdi. Muslat, İran medyasının yıllardır yalan ve manipülasyonu alışkanlık haline getirdiğini belirttiği açıklamasında, önümüzdeki günlerin bu yalanı da açıkça ortaya çıkaracağını kaydetti.

Muslat, geçtiğimiz günlerde diğer Suriyeli temsilcilerle birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etmişti.

SMDK'dan Ankara'da yeni ofis!

Öte yandan SMDK, geçtiğimiz Perşembe günü başkent Ankara'da yeni bir ofis açtı. Ankara Ofisi, SMDK'nın son dönemde hız verdiği iç reformlar kapsamında temsiliyet gücünü geliştirme ve devrimin dış ilişkilerini güçlendirerek Suriye halkının sesini etkin ülkelere ulaştırma çalışmaları çerçevesinde hizmete başladı. Merkezi İstanbul'da bulunan SMDK, Ankara ofisiyle birlikte Türkiye'deki 5'inci ofisini açan SMDK'nın diğer ofisleri Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve Hatay'da bulunuyor. .