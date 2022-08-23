Suriyeliler için en güvenilir ülkeler: Marshall Adaları ve Cook!

Aktivist Ahmed Qattı, Suriyelilerin göç edecek ülke arayışlarının bitmediği bir dönemde Suriyeliler için en güvenilir ülke arayışı yaptı. Qatti, bu Suriyeli mültecilere ikamet izni ve vatandaşlık hakkı veren iki ülkenin Marshall Adaları ve Cook olduğunu söyledi. Ülkede mültecilere maaş da ödeniyor.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Türkiye'nin dış politikada son günlerde attığı adımlar yeni bir dönemin sinyali olarak algılanırken, Türkiye'de bulunan mültecileri ise bazı açılardan endişeye sevketti. Türkiye'nin Esed rejimi ile barışma ve ilişkilerde normalleşme ihtimali, Türkiye'de yaşayan bazı Suriyelileri yeni bir ülke arayışına itti.

Avrupa yolu tehlike dolu

Aktivist Ahmed Qattı, Suriyelilerin göç edecek ülke arayışlarının bitmediği bir dönemde Suriyeliler için en güvenilir ülke arayışı yaptı. Orient TV'ye konuşan Ahmed Qatti, “Gençlerin özellikle Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı bir dönemde farklı bir alternatif aramaya yöneldik. Nitekim, Avrupa'ya giden yol, herkesin bildiği gibi tehlike ve tehditlerle dolu. Bu kapsamda Suriyeliler için iki alternatif bulduk, Suriyelilerin rahat yaşayabileceği…” dedi.

Aktivist Ahmed Qattı

‘Savaş ülkesi' ikameti

Qattı, “Marshall Adaları, Amerikan egemenliğine bağlı bir ada ülkesi ve Suriyeliler için güzel imkânlar sunuyor. Bunların başında da ikamet başvurusu hakkı geliyor, ancak başvuruyu ancak adaya girdikten sonra, 60 gün içinde oluşturabiliyorsunuz. Ardından başvurunuz inceleniyor, ardından da ülkeleri ‘savaş ülkesi' olduğu için ikamet veriliyor. UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) de bulunuyor ülkede” diye konuştu.

Pasaport şart, tek giriş Filipin!

Ülkeye tek gidiş yolu ise Filipin üzerinden… Yani önce Filipin'den vize almak ardından Marshall Adaları'na ulaşmak gerekiyor.

Ayrıca, Suriyelilerin bu ülkeye gidişi için pasaportlarının bulunması şart koşuluyor. Ancak, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin büyük çoğunluğunun pasaportu bulunmuyor. Türkiye'de “geçici koruma altındaki Suriyeli” statüsünde yaşayan Suriyelilerin çok büyük çoğunluğu, Türkiye'ye pasaportsuz olarak girdikleri için, pasaportları bulunmuyor. İltica ikameti ve vatandaşlık başvurularına açık olan ülkede okul ve tedavi, çocuklar için ücretsiz. Marşal Adalarında mültecilere ödenen maaş, bekarlar için 900 dolar iken evliler için ise 1200 dolar olarak kayda geçiyor.

İkinci alternatif Cook adası!

Qatti, Suriyeliler için ikinci bir alternatifin de Yeni Zelanda'ya bağlı Cook Adası olduğunu, burada Suriyelilere 6 ay içinde ikamet, 3 yıl içinde de vatandaşlık verildiğini kaydetti. Qatti, Cook Adası'nda Suriyeli mültecilere 1000 Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 750 ABD Doları) verildiğini açıkladı.

ABD egemenliğinde

Marshall Adaları ya da resmî adı ile Marshall Adaları Cumhuriyeti, Mikronezya ada öbeği içerisinde, Okyanusya'da Kuzey Pasifik Okyanusu'nda Hawaii ve Papua Yeni Gine arasında bulunan 31 adet yuvarlak ada grubu, 5 ada ve 1152 adet adacıktan oluşan ada devleti... Nüfusu 59 bin olan Marshall Adalılarının yaklaşık %52,3'ü (2011 Sayımına 27 bin 797 kişi) Majuro'da yaşıyor. I.Dünya Savaşı'nda Japonya İmparatorluğu, 1920'de Milletler Cemiyeti'nin Güney Denizleri Mandası'nı oluşturmak için diğer eski Alman topraklarıyla birleştiği Marshall Adaları'nı işgal etti. İkinci Dünya Savaşı sırasında A.B.D., 1944'te Gilbertve Marshall Adaları kampanyasında adaların kontrolünü ele geçirdi. Bikini Atoll'da 67 kez gerçekleşen nükleer testler 1946'da başladı ve 1958'de sona erdi. .