Suriyeli Nusayrilerden İran’ın teklifine ret!

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası Esed rejiminin destekçisi olarak Suriye’ye girmesinin ardından ülkedeki Şiileştirme faaliyetlerini artıran İran’a Suriye’nin batısındaki Nusayrilerden ret cevabı geldi.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası Esed rejiminin destekçisi olarak Suriye'ye girmesinin ardından ülkedeki Şiileştirme faaliyetlerini artıran İran'a Batı Suriye'deki Nusayrilerden ret cevabı geldi.

Suriye'nin batı kesiminde Alevi mezhebinden ileri gelenler ve dini şahsiyetler, İran'ın bir dizi dini mezar ve türbeyi restore etme girişimini reddetti.

Suudi Arabistan merkezli eş-Şarku'lAvsat gazetesine göre, İranlı dini şahsiyetlerden oluşan bir heyet Suriye kıyılarındaki ve Hama'nın batı kırsalındaki çok sayıda köy ve kasabaya ziyaret düzenledi.

Hama ve Lazkiye Alevilerinden İran'a ret

Hacı Rida olarak bilinen bir din adamı başkanlığındaki İranlı dini heyet bölgeyi ziyaret ederek, Nahr al-Bared, Ain al-Krum, Hay al-Krum bölgelerinde gezerek bu bölgenin ileri gelenlerine ibadethane ve türbeleri restore etme teklifinde bulundu. Gazeteye göre, batı Hama kırsalındaki Masyaf şehri çevresindeki Masil ve köyler ile Lazkiye kırsalındaki Ceble'dekiBeytYaşut bölgelerindeki halk ve ileri gelenler bu teklifi reddetti.

Heyet, Alevi mezhebinden sosyal ve dini şahsiyetlerle bir araya geldi ve görüşmelerde bu yöndeki girişim sunuldu, ancak İran heyetinin insani ve mali yardımla ilgili cazip teklifler yapmasına rağmen bölge sakinleri, teklifi açıkça reddetti.

Şam, küçük İran oldu

Suriye'deki askeri ve milis varlığına ek olarak ticari faaliyetlerini de artıran İran ayrıca ülkeyi Şiileştirme faaliyeti güdüyor. Onlarca yıldır Aleviliğin bir türü olarak Nusayri rejiminin iktidarda olduğu Suriye'de 2011 öncesinde rejim, İran'la askeri ve siyasi iş birliğine girmesine karşılık dini alanda İran'dan uzak bir görüntü çiziyordu. 2011'de başlayan Suriye devriminin iç savaşa evrilmesi sonrası BeşarEsed rejimi, İran'ın Şam'daki dini ve kültürel faaliyetlerine açık izin verdi. .