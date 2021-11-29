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TIMETURK / DÜNYA / Suriyeli Kürtler: YPG/PKK kızlarımızı zorla silah altına alıyor

Suriyeli Kürtler: YPG/PKK kızlarımızı zorla silah altına alıyor

Suriye'nin Kamışlı ilçesinde yaklaşık 30 kişilik bir grup, Birleşmiş Milletler'in ofisi önünde kayıp kızları için YPG/PKK terörüne karşı protesto gösterisi yaptı.

2 Saat Önce
2021-11-29 00:50:31
Suriyeli Kürtler: YPG/PKK kızlarımızı zorla silah altına alıyor

Çocuklarının SDG/YPG/PKK tarafından kaçırıldığını ve bölge halkının sürekli olarak zorla askere alındığını söyleyen protestocular yetkilileri göreve çağırdı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesindeki gösteride "Çocuklarımızı geri getirin" ve "Çocukların zorla alınması annelerin yüreğine korku ekiyor" yazılı pankartlar taşındı.

Birleşmiş Milletler tarafından mayıs ayında yayınlanan bir raporda, Temmuz 2018 ile Haziran 2020 arasında 400'den fazla çocuğun YPG/PKK tarafından silah altına alındığı belirtildi.

"Kızlarımızdan haber alamıyoruz"

Euronews'in AFP'ye dayandırdığı habere bölge halkından Muhammed Şerif, 16 yaşındaki kızının yaklaşık bir haftadır kayıp olduğunu söyledi. 45 yaşındaki Balqis Hüseyin de kızının sekiz gündür kayıp olduğunu aktardı. Hüseyin, çocuğunun bir Kürt milis tarafından kaçırılıp kaçırılmadığını veya gönüllü olarak katılıp katılmadığını bilmediğini ifade etti.

BM, haziran 2019'da çocukların silah altına alınmasını önlemek için ortak bir eylem planı imzaladı. Ancak BM, o tarihten bu yana en az 160 'askere alınma' vakasını doğruladı.

Geçtiğimiz haziran ayında YPG/PKK'nın Menbiç kentinde sivilleri "zorunlu askerlik" adı altında silah altına alma girişimine karşı çıkarak protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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