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Suriye'nin kuzeyine füzeli saldırı: 9 sivil öldü

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

2 Saat Önce
2022-08-19 12:43:26
Suriye'nin kuzeyine füzeli saldırı: 9 sivil öldü

Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab'da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı.

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Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

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Saldırının kaynağı konusunda incelemeler sürüyor. Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti. AA

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