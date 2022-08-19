Suriye'nin kuzeyine füzeli saldırı: 9 sivil öldü

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.