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Suriye’nin kuzeyinde Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Suriye’nin kuzeyinde, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının uygulanmasına başlandı.

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01.05.2021 17:58:14
Suriye’nin kuzeyinde Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesi ile Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde Kovid-19 aşılarının ilk dozu, bugün itibarıyla uygulanıyor.

Öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşılar, ikinci etapta kronik hastalıkları bulunanlarla 60 yaş üstündekilere uygulanacak.

DSÖ, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ülkenin kuzeyine 21 Nisan'da 53 bin 800 doz aşı göndermişti.

Suriye Görev Gücü Suriye Sağlık Başkanı Muhsin Güvelioğlu, AA muhabirine açıklamasında, "Öncelikli olarak sağlık personeli sonrasında öncelikli olarak bölgede yaşayan insanlara aşılar uygulanacak." dedi.

COVAX

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ile Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.

Şimdiye kadar 190 ülkenin üye olduğu COVAX'a ABD ve Rusya henüz katılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan